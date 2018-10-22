Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений, считают в Вене

Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает новой гонкой вооружений, заявил представитель правительства Австрии Петер Лонский-Тифенталь агентству APA.
По его словам, такой шаг Вашингтона "в итоге приведет к гонке вооружений, чего надо во что бы то ни стало избежать".
При этом он подчеркнул, что ДРСМД является "крайне важным для стабильности и мира в Европе и за ее пределами".
П.Лонский-Тифенталь отметил, что ни в чьих интересах "возвращаться во времена "холодной войны". Он напомнил, что МИД Австрии считает необходимым соблюдать существующий договор, придерживаться принципа транспарентности в плане вооружений и решать проблемы за столом переговоров.
Он добавил, что вопрос ДРСМД касается не только США и России, но и всех европейских стран.
В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.
ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
МИД Азербайджана включит в «черный список» мэра французского Сент-Этьена за визит в Карабах
Баку и Брюссель в конце октября проведут первый диалог по безопасности, в начале 2019 года – по транспорту
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Jacobs продает австралийской WorleyParsons подразделение энергетики, химии и ресурсов за $3,3 млрд
Азербайджан за 9 месяцев 2018г экспортировал продукции АПК на $540 млн
Инвестиции в I этап строительства новой ветки реки Араз в Имишлинском районе составили 80 млн манатов - Алиев
Тела 3 иранских моряков, скончавшихся от отравления, переданы иранской стороне – Минздрав Азербайджана
В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился
Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
НАНА и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Moody`s повысило прогноз по рейтингу Банка Республика до уровня «Позитивный»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»