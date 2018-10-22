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ТЭК 22.10.2018 19:40

Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $79,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в понедельник.

Давление на рынок оказывают ожидания увеличения добычи в США и Саудовской Аравии, отмечают эксперты.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:09 подешевели на $0,29 (0,36%) и торгуются на уровне $79,49 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,32 (0,46%) - до $68,8 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что его страна вскоре увеличит добычу до 11 млн баррелей в сутки и, в случае необходимости, может повысить ее до 12 млн б/с. Рынок нефти в настоящее время сбалансирован, но если поставки упадут на 3 млн б/с, Саудовская Аравия в одиночку не сможет компенсировать такое падение, добавил он.

Тем временем в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы, до 873, что является рекордным значением с 2015 года.

С начала года количество буровых в Штатах выросло более чем на 100, а добыча держится выше 10 млн баррелей в сутки с февраля.

Кроме того, руководитель ливийской нефтедобывающей госкорпорации National Oil Corp. Мустафа Саналла отметил, что итальянская Eni SpA и британская BP Plc могут возобновить бурение новых скважин на границе с Тунисом в первом квартале 2019 года. Это, по его словам, может повысить добычу нефти в стране на "сотни тысяч баррелей в сутки".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]