Афганский солдат убил бойца сил НАТО, еще двух ранил

На западе Афганистана афганский солдат застрелил военнослужащего Миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщил в своем микроблоге в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Миссии.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в понедельник в провинции Герат.

В ходе инцидента были ранены два других представителя международных сил.