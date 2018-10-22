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Дальнее зарубежье 22.10.2018 20:41

Афганский солдат убил бойца сил НАТО, еще двух ранил

На западе Афганистана афганский солдат застрелил военнослужащего Миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщил в своем микроблоге в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Миссии.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в понедельник в провинции Герат.

В ходе инцидента были ранены два других представителя международных сил.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАТО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]