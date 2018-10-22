Госинвестиции и кредиты на создание агропарков в Азербайджане составили 330 млн манатов

Госинвестиции и льготные кредиты на создание в Азербайджане агропарков составили 330 млн манатов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"Госинвестиции в коммунальную и мелиоративную инфраструктуру при создании в регионах страны агропарков составили 219 млн манатов. Кроме этого, на создание 17 агропарков выделены льготные кредиты на сумму 111 млн манатов", - сказал Ш.Мустафаев.
Помимо этого, для обеспечения деятельности агропарков предпринимателям также выданы документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на реализацию 25 проектов в 15 агропарках, инвестиции в которые оцениваются 564 млн манатов. "В целом, в настоящее время ведутся работы по созданию 45 агропарков в 30 районах страны. Общая площадь этих агропарков составит 192 тыс. га. Суммарные инвестиции в их создание оцениваются свыше 1,4 млрд манатов", - отметил министр.
Ш.Мустафаев добавил, что в Азербайджане уже введены в строй 5 агропарков – в Хачмазском, Шамкирском, Джалилабадском, Геранбойском и Исмаиллинском районах.
«До конца текущего года в строй будут введены еще 13 агропарков на площади в 69 тыс. га. После того, как все агропарки заработают на полную мощностью в них ежегодно будет производиться продукция на 600 млн манатов, в них будут созданы до 10 тыс. новых рабочих мест», - сказал глава Минэкономики.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»