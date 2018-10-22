Инвестиции в I этап строительства новой ветки реки Араз в Имишлинском районе составили 80 млн манатов - Алиев

Объем инвестиции в реализацию первого этапа работ по строительству нового ответвления реки Араз в Имишлинском районе составил 80 млн манатов, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как сообщалось, глава государства в понедельник принял участие в церемонии ввода в строй нового ответвления реки Араз.
«Реализация данного проекта имеет большое значение не только для Имишлинского, но и для соседних районов. Строительство новой ветки реки Араз – это проект, требующий больших финансовых средств. На первом этапе проекта в его реализацию вложено 80 млн манатов инвестиций. Длина нового ответвления составляет 54 км», - отметил И.Алиев, речь которого приводится на сайте главы государства.
Президент отметил, что новый канал обеспечит водой 53 тыс. га земельных угодий.
«Возможностями канала смогут воспользоваться фермеры Биласуварского, Имишлинского и Саатлинского районов. На следующем этапе предусмотрена подача воды еще на 10 тыс. га земли, а также земельных угодий в Сабирабадском районе», - отметил глава государства.
Н.Аббасова
МИД Азербайджана включит в «черный список» мэра французского Сент-Этьена за визит в Карабах
Баку и Брюссель в конце октября проведут первый диалог по безопасности, в начале 2019 года – по транспорту
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Тела 3 иранских моряков, скончавшихся от отравления, переданы иранской стороне – Минздрав Азербайджана
В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился
Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Испанские власти вышлют в Марокко 55 из более 200 мигрантов, которым удалось прорваться в Мелилью
В России предложили ограничить оборот доллара в сфере физической культуры и спорта - законопроект
Власти Ирана обвинили Эр-Рияд в убийстве журналиста Хашкаджи, а страны Запада - в двойных стандартах и попытках скрыть преступление
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
НАНА и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Moody`s повысило прогноз по рейтингу Банка Республика до уровня «Позитивный»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»