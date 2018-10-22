Инвестиции в I этап строительства новой ветки реки Араз в Имишлинском районе составили 80 млн манатов - Алиев

Объем инвестиции в реализацию первого этапа работ по строительству нового ответвления реки Араз в Имишлинском районе составил 80 млн манатов, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщалось, глава государства в понедельник принял участие в церемонии ввода в строй нового ответвления реки Араз.

«Реализация данного проекта имеет большое значение не только для Имишлинского, но и для соседних районов. Строительство новой ветки реки Араз – это проект, требующий больших финансовых средств. На первом этапе проекта в его реализацию вложено 80 млн манатов инвестиций. Длина нового ответвления составляет 54 км», - отметил И.Алиев, речь которого приводится на сайте главы государства.

Президент отметил, что новый канал обеспечит водой 53 тыс. га земельных угодий.



«Возможностями канала смогут воспользоваться фермеры Биласуварского, Имишлинского и Саатлинского районов. На следующем этапе предусмотрена подача воды еще на 10 тыс. га земли, а также земельных угодий в Сабирабадском районе», - отметил глава государства.

Н.Аббасова



