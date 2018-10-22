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АПК 22.10.2018 20:30

Азербайджан за 9 месяцев 2018г экспортировал продукции АПК на $540 млн

Объем экспорта продукции АПК из Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг $540 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«За 9 месяцев 2018 года производство продукции АПК увеличилось на 4,3%, экспорт увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $540 млн», - сказал Ш.Мустафаев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

Министр отметил, что в расширении потенциала ненефтяного экспорта развитие аграрной сферы является одним из приоритетных направлений. "В результате проведенных работ обеспечено устойчивое развитие аграрного сектора", - сказал Ш.Мустафаев.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]