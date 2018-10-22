Азербайджан за 9 месяцев 2018г экспортировал продукции АПК на $540 млн

Объем экспорта продукции АПК из Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг $540 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«За 9 месяцев 2018 года производство продукции АПК увеличилось на 4,3%, экспорт увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $540 млн», - сказал Ш.Мустафаев, слова которого приводятся на сайте главы государства.
Министр отметил, что в расширении потенциала ненефтяного экспорта развитие аграрной сферы является одним из приоритетных направлений. "В результате проведенных работ обеспечено устойчивое развитие аграрного сектора", - сказал Ш.Мустафаев.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»