Азербайджан за 9 месяцев 2018г экспортировал продукции АПК на $540 млн

Объем экспорта продукции АПК из Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг $540 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«За 9 месяцев 2018 года производство продукции АПК увеличилось на 4,3%, экспорт увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $540 млн», - сказал Ш.Мустафаев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

Министр отметил, что в расширении потенциала ненефтяного экспорта развитие аграрной сферы является одним из приоритетных направлений. "В результате проведенных работ обеспечено устойчивое развитие аграрного сектора", - сказал Ш.Мустафаев.

Н.Аббасова