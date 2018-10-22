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Регион 22.10.2018 20:36

Власти Турции ожидают снятия американских санкций после освобождения пастора Брэнсона

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в понедельник заявил, что в Анкаре рассчитывают на то, что США снимут с Анкары санкции после освобождения пастора Эндрю Брэнсона, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Мы ожидаем, что они (санкции) в скором времени будут сняты. Это станет положительным шагом в нормализации наших отношений", - сообщил он журналистам.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшились ранее в этом году в связи с отказом Турции освободить гражданина США пастора Эндрю Брэнсона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке государственного переворота.

США ввели санкции в отношении Анкары, которые в частности затронули двух министров.

Пастор Э.Брэнсон был освобожден в Турции 12 октября.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]