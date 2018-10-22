Власти Турции ожидают снятия американских санкций после освобождения пастора Брэнсона

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в понедельник заявил, что в Анкаре рассчитывают на то, что США снимут с Анкары санкции после освобождения пастора Эндрю Брэнсона, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Мы ожидаем, что они (санкции) в скором времени будут сняты. Это станет положительным шагом в нормализации наших отношений", - сообщил он журналистам.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшились ранее в этом году в связи с отказом Турции освободить гражданина США пастора Эндрю Брэнсона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке государственного переворота.

США ввели санкции в отношении Анкары, которые в частности затронули двух министров.

Пастор Э.Брэнсон был освобожден в Турции 12 октября.