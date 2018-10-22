В Вашингтоне порекомендовали Эр-Рияду соблюдать прозрачность в расследовании гибели оппозиционного журналиста

Советник американского президента Джаред Кушнер порекомендовал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману сохранять прозрачность в расследовании гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, об этом он рассказал в понедельник в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн.

"Это очень, очень серьезные обвинения. Очень серьезная ситуация. Нужно быть уверенным в прозрачности (расследования - ИФ), и в том, что к этому относятся очень серьезно", - сказал Дж.Кушнер.

Он отметил, что сейчас администрация США находится на "этапе установления фактов".

"Мы получаем столько фактов, сколько возможно из разных источников. Затем мы установим, какие факты заслуживают доверия",- отметил он.

Ранее сообщалось, что Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Турецкие СМИ обвиняют в причастности к смерти журналиста Саудовскую Аравию.