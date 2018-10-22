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Дальнее зарубежье 22.10.2018 21:20

Мэй сообщила парламентариям о согласовании сделки по Brexit на 95%

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с речью перед палатой общин парламента страны в понедельник, сообщила, что сделка по Brexit согласована на 95%.

"95% соглашения о выходе и его протоколов на данный момент согласованы", - заявила Т.Мэй.

Также Т.Мэй заявила, что острым вопросом остается граница в Ирландии.

"Есть один оставшийся настоящий важный спорный вопрос", - сказал Т.Мэй, говоря о том, как обеспечить отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и республикой Ирландией.

Она отметила, что Великобритания не может согласиться на создание границы и в Ирландском море, что предполагает так называемый "страховочный план" ЕС.

По ее словам, Великобритания представила собственный план по таможенной территории, и ЕС активно работает с Великобританией по этому предложению.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз по-прежнему не смогли достичь соглашения об условиях Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, СОГЛАСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]