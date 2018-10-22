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Регион 22.10.2018 21:42

Власти Ирана обвинили Эр-Рияд в убийстве журналиста Хашкаджи, а страны Запада - в двойных стандартах и попытках скрыть преступление

Глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани в понедельник выступил с обвинениями в адрес Саудовской Аравии и западных стран в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

При этом, отмечают западные СМИ, это первая официальная реакция Тегерана на дело журналиста Дж.Хашкаджи, которое продолжается уже более двух недель.

"Саудовская Аравия вначале пыталась скрыть это преступление с помощью Запада, и когда недавно ее (Саудовскую Аравию - ИФ) заставили признаться в нем, она, в попытках обелить свою коррумпированную систему, заявила, что какие-то неподконтрольные личности совершили преступление", - приводят СМИ слова С.А.Лариджани.

"Мы можем видеть двойные стандарты стран Запада по вопросам прав человека... они становятся чувствительными и вроде бы последовательными в связи с убийством журналиста, но они молчат о преступлениях, которые совершаются в Йемене", - отметил он.

СМИ напоминают, что Эр-Рияд возглавляет арабскую коалицию, которая поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Однако позднее президент США Дональд Трамп обвинил Эр-Рияд во "лжи" в связи с делом Дж.Хашкаджи.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]