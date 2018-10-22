В России предложили ограничить оборот доллара в сфере физической культуры и спорта - законопроект

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий оборот долларов США в сфере физической культуры и спорта в РФ.
Соответствующие поправки в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" подготовил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).
Законопроект размещен в понедельник в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительно записке отмечается, что "законопроект направлен на снижение зависимости от доллара США в сфере физической культуры и спорта".
Как подчеркивает автор, его инициатива направлена на предотвращения возможных негативных последствий от "перспектив применения санкций против российских субъектов физкультуры и спорта путем превентивного отказа от расчетов в долларах США". Законопроект не распространяется на физических лиц, уточняет М.Дегтярев.
Устанавливается необходимость проведения ежемесячной отчетности уполномоченными банками по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США субъектами физкультуры и спорта в целях контроля за предложенными законопроектом ограничениями.
Резиденты из сферы физкультуры и спорта, желающие продать или купить доллары США, в соответствии с проектом закона обязаны будут представить в уполномоченные банки документы, подтверждающие их право на использование американских долларов. Кроме того, М.Дегтярев предлагает ввести в закон понятие "иностранное государство с высоким уровнем долларозамещения".
Как говорится в пояснительной записке, речь идет о странах, валютные операции с резидентами которых легко проводятся без использования долларов США. В перечень попали 53 таких страны, в том числе все государства Европы, страны Северной Африки, государства - участники СНГ, а также Иран, Китай, КНДР и Монголия.
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