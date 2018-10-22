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Регион 22.10.2018 21:50

В России предложили ограничить оборот доллара в сфере физической культуры и спорта - законопроект

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий оборот долларов США в сфере физической культуры и спорта в РФ.

Соответствующие поправки в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" подготовил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Законопроект размещен в понедельник в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительно записке отмечается, что "законопроект направлен на снижение зависимости от доллара США в сфере физической культуры и спорта".

Как подчеркивает автор, его инициатива направлена на предотвращения возможных негативных последствий от "перспектив применения санкций против российских субъектов физкультуры и спорта путем превентивного отказа от расчетов в долларах США". Законопроект не распространяется на физических лиц, уточняет М.Дегтярев.

Устанавливается необходимость проведения ежемесячной отчетности уполномоченными банками по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США субъектами физкультуры и спорта в целях контроля за предложенными законопроектом ограничениями.

Резиденты из сферы физкультуры и спорта, желающие продать или купить доллары США, в соответствии с проектом закона обязаны будут представить в уполномоченные банки документы, подтверждающие их право на использование американских долларов. Кроме того, М.Дегтярев предлагает ввести в закон понятие "иностранное государство с высоким уровнем долларозамещения".

Как говорится в пояснительной записке, речь идет о странах, валютные операции с резидентами которых легко проводятся без использования долларов США. В перечень попали 53 таких страны, в том числе все государства Европы, страны Северной Африки, государства - участники СНГ, а также Иран, Китай, КНДР и Монголия.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, СПОРТ, ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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