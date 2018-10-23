Машинист потерпевшего крушение на Тайване поезда отключил систему защиты от превышения скорости - газета

Машинист поезда, потерпевшего крушение на Тайване, отключил автоматическую систему безопасности движения, которая защищала его от превышения скорости, сообщает во вторник газета "Тайвань таймс" со ссылкой на заявление администрации железных дорог Тайваня.

Издание отмечает, что именно это действие машиниста могло стать причиной трагедии, унесшей жизни минимум 18 человек. Он также признал, что не знал, с какой скоростью движется поезд после отключения системы. Машинист выпущен на свободу под залог в $16 тыс.

Крушение произошло 21 октября, все восемь вагонов поезда сошли с рельс, при этом пять из них перевернулись. В поезде в Тайдун ехали 366 пассажиров, из них 190 получили травмы.

По словам неназванного чиновника, занимающегося расследованием инцидента, в момент, когда произошла авария, поезд шел со скоростью более 80 километров в час или даже более 100 километров в час, тогда как максимальная допустимая скорость для участка, где произошла авария, с радиусом поворота 300 метров составляет 75 километров в час.

Он отметил, что если бы механизм не был выключен вручную, крушения бы не произошло, поскольку скорость не превысила бы 75 километров в час, и поезд смог бы войти в поворот.

Глава администрации железных дорог Тайваня Лу Чиэ Шень заявил, что принимает на себя полную ответственность за это происшествие, и подал прошение об отставке министру транспорта и коммуникаций У Хун Мо. Однако министр счел необходимым, чтобы Лу Чиэ Шень в первую очередь занялся восстановлением железнодорожного движения после аварии и помощью пострадавшим пассажирам, затем его прошение будет рассмотрено.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", потерпевший крушение поезд считался одним из самых новых на Тайване: он был введен в эксплуатацию в 2013 году и развивал скорость до 150 км/ч. Последний раз поезд проходил техническую проверку в 2017 году.