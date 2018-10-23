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Макроэкономика 23.10.2018 11:29

Азербайджан цену на нефть в госбюджете на 2019г заложил на уровне $60 за баррель

Правительство Азербайджана дефицит госбюджета на 2019 год прогнозирует на уровне 1 млрд 862,6 млн манатов или 2,3% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Доходы госбюджета на 2019 год прогнозируются на уровне 22 млрд 917,5 млн манатов (рост по сравнению с 2018г на 3,5%), расходы – 24 млрд 780,1 млн манатов (рост на 7,3%).

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $60 за баррель (на 2018 год - $55 за баррель).

В структуре доходов 59,8% или 13 млрд 700,3 млн манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 40,2% или 9 млрд 217,2 млн манатов – от ненефтяного сектора. По сравнению с 2018 годом рост поступлений в бюджет от нефтяного сектора запланирован на 2,7%, от ненефтяного – на 4,7%.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2019 год предусмотрены в размере 11 млрд 364,3 млн манатов (рост на 3,6% по сравнению с показателем на 2018г) или 49,6% всех бюджетных доходов.

В структуре расходов на следующий год на оборону планируется направить 3 млрд 37,6 млн манатов или 12,2% всех расходов, в том числе вооруженным силам – около 1,5 млрд манатов, на национальную безопасность – 157 млн манатов.

Кроме этого, на общегосударственные расходы предусмотрено выделение 3 млрд 871,8 млн манатов, образование – 2 млрд 274,6 млн манатов, здравоохранение – 1 млрд 48,3 млн манатов, соцзащиту и соцобеспечение – 2 млрд 553,4 млн манатов.

Государственные капвложения на 2019 год предусмотрены в размере 6 млрд 825,2 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2018 году утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]