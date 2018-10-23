В Баку специалистами Российского университета дружбы народов были проведены курсы повышения квалификации для азербайджанских педагогов

С 16 по 19 октября с.г. в Бакинском Славянском университете проходили мероприятия по повышению квалификации преподавателей русского языка и литературы и учителей-предметников в Азербайджане, организованные Россотрудничеством и Российским университетом дружбы народов (РУДН) при поддержке Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
Ведущие специалисты РУДН в области методики преподавания русского языка и литературы, физики, математики, начального образования провели лекции, мастер-классы, круглые столы, деловые игры, семинары, консультации для педагогов азербайджанских общеобразовательных учреждений.
По итогам обучения все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации РУДН.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»