В Баку специалистами Российского университета дружбы народов были проведены курсы повышения квалификации для азербайджанских педагогов

С 16 по 19 октября с.г. в Бакинском Славянском университете проходили мероприятия по повышению квалификации преподавателей русского языка и литературы и учителей-предметников в Азербайджане, организованные Россотрудничеством и Российским университетом дружбы народов (РУДН) при поддержке Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Ведущие специалисты РУДН в области методики преподавания русского языка и литературы, физики, математики, начального образования провели лекции, мастер-классы, круглые столы, деловые игры, семинары, консультации для педагогов азербайджанских общеобразовательных учреждений.

По итогам обучения все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации РУДН.