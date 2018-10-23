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Макроэкономика 23.10.2018 11:41

Рост ВВП Азербайджана в 2019г ускорится до 3,6%

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно обновленным прогнозам правительства, рост ВВП в 2018 году составит 2%. При этом рост в ненефтяном секторе в текущем году ожидается на уровне 3,4% (в 2017г – 2,7%), в нефтяном – спад на 0,3% (в 2017г – спад на 5%).

Номинальный объем ВВП по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 76 млрд 884,6 млн манатов.

На 2019 год номинальный ВВП прогнозируется на уровне 81 млрд 955,1 млн манатов, реальный экономический рост – 3,6%.

При этом рост в ненефтяном секторе в следующем году прогнозируется на уровне 3,9%, в нефтяном – на 3,1%.

Согласно прогнозам правительства среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составит 3,1% (по итогам 2017г – 12,9%), в 2019 году – ускорится до 3,8%.

Рост ВВП Азербайджана в 2017 году составил 0,1%.

А.Азизов

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Тэги: ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]