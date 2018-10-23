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Дальнее зарубежье 23.10.2018 12:04

В Южной Корее будут следить за ситуацией вокруг ДРСМД

В МИД Южной Кореи пообещали внимательно следить за развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) после слов президента США Дональда Трампа о намерении вывести страну из соглашения, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

"Процедура отмены ДРСМД пока не обрела официальный статус", - сказал на брифинге официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных последствиях для процесса денуклеаризации Корейского полуострова, но заметил, что Россия и США придерживаются одной и той же позиции с правительством Южной Кореи по данному вопросу.

В ночь на 21 октября Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]