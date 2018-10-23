Анкара продолжит укреплять отношения с Москвой - посол Турции в РФ

Турция намерена укреплять отношения с Россией, заявил посол Турции в России Хусейн Дириоз.
"Мы очень довольны тем, что формат двусторонних встреч между двумя центрами продолжается", - сказал он, выступая на конференции "Россия и Турция: стратегические направления многопланового сотрудничества", организованной Российским советом по международным делам (РСМД).
"Мы продолжаем укреплять сотрудничество на двусторонних и многосторонних платформах, в том числе с Россией", - отметил посол.
Он выразил надежду, что в ходе конференции удастся обсудить "новый подход к формированию отношений в сфере безопасности".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»