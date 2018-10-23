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СНГ 23.10.2018 12:18

Анкара продолжит укреплять отношения с Москвой - посол Турции в РФ

Турция намерена укреплять отношения с Россией, заявил посол Турции в России Хусейн Дириоз.

"Мы очень довольны тем, что формат двусторонних встреч между двумя центрами продолжается", - сказал он, выступая на конференции "Россия и Турция: стратегические направления многопланового сотрудничества", организованной Российским советом по международным делам (РСМД).

"Мы продолжаем укреплять сотрудничество на двусторонних и многосторонних платформах, в том числе с Россией", - отметил посол.

Он выразил надежду, что в ходе конференции удастся обсудить "новый подход к формированию отношений в сфере безопасности".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]