Анкара продолжит укреплять отношения с Москвой - посол Турции в РФ

Турция намерена укреплять отношения с Россией, заявил посол Турции в России Хусейн Дириоз.

"Мы очень довольны тем, что формат двусторонних встреч между двумя центрами продолжается", - сказал он, выступая на конференции "Россия и Турция: стратегические направления многопланового сотрудничества", организованной Российским советом по международным делам (РСМД).

"Мы продолжаем укреплять сотрудничество на двусторонних и многосторонних платформах, в том числе с Россией", - отметил посол.

Он выразил надежду, что в ходе конференции удастся обсудить "новый подход к формированию отношений в сфере безопасности".