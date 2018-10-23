В Баку прошла лекция «Пионер цветной фотографии»

19 октября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Национальном музее истории Азербайджана прошла лекция писателя и фотографа Рустама Гусейнова «Пионер цветной фотографии», приуроченная к 155-летию русского фотографа, химика и изобретателя Сергея Прокудина-Горского.

Рустам Гусейнов рассказал о методе цветной фотографии, применявшемся Сергеем Прокудиным-Горским, его масштабном проекте «Коллекция достопримечательностей Российской империи». Особое внимание было уделено снимкам, сделанным фотографом в Азербайджане – в Баку и на Мугани.

В рамках лекции также была показана видеозапись вебинара Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург) «Наследие С.А. Прокудина-Горского».