В Баку прошла лекция «Пионер цветной фотографии»

19 октября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Национальном музее истории Азербайджана прошла лекция писателя и фотографа Рустама Гусейнова «Пионер цветной фотографии», приуроченная к 155-летию русского фотографа, химика и изобретателя Сергея Прокудина-Горского.
Рустам Гусейнов рассказал о методе цветной фотографии, применявшемся Сергеем Прокудиным-Горским, его масштабном проекте «Коллекция достопримечательностей Российской империи». Особое внимание было уделено снимкам, сделанным фотографом в Азербайджане – в Баку и на Мугани.
В рамках лекции также была показана видеозапись вебинара Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург) «Наследие С.А. Прокудина-Горского».
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»