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Оборона 23.10.2018 11:54

Глава генштаба ВС Азербайджана посетит в Израиле предприятия оборонной промышленности

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отбыл 23 октября с официальным визитом в Израиль.

«В рамках визита Н.Садыков проведет встречи с министром обороны, главой Генштаба и другими официальными лицами Израиля», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, глава генштаба ВС Азербайджана также планирует посетить предприятия оборонной промышленности Израиля.

Минобороны отмечает, Н.Садыков отбыл в Тель-Авив по приглашению израильского коллеги Гади Айзенкота.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЕНШТАБ, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]