Глава генштаба ВС Азербайджана посетит в Израиле предприятия оборонной промышленности

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отбыл 23 октября с официальным визитом в Израиль.

«В рамках визита Н.Садыков проведет встречи с министром обороны, главой Генштаба и другими официальными лицами Израиля», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, глава генштаба ВС Азербайджана также планирует посетить предприятия оборонной промышленности Израиля.

Минобороны отмечает, Н.Садыков отбыл в Тель-Авив по приглашению израильского коллеги Гади Айзенкота.

Ф.Исазаде