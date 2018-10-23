Глава генштаба ВС Азербайджана посетит в Израиле предприятия оборонной промышленности

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отбыл 23 октября с официальным визитом в Израиль.
«В рамках визита Н.Садыков проведет встречи с министром обороны, главой Генштаба и другими официальными лицами Израиля», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, глава генштаба ВС Азербайджана также планирует посетить предприятия оборонной промышленности Израиля.
Минобороны отмечает, Н.Садыков отбыл в Тель-Авив по приглашению израильского коллеги Гади Айзенкота.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»