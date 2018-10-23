В Баку прошло заседание Методического центра русского языка РИКЦ

19 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось заседание Методического центра русского языка РИКЦ, в котором приняли участие учителя русского языка общеобразовательных учреждений. В его рамках прошел семинар на тему «Типичные ошибки, связанные с особенностями русского языка. Предвидение и предупреждение ошибок учащихся и методика их исправления», на котором выступили учитель русского языка и литературы Классической гимназии № 160 города Баку Севда Амрахова и учитель русского языка и литературы школы № 36 города Баку Солмаз Гусейнова.

Вела заседание председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.