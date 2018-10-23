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ТЭК 23.10.2018 12:07

Азербайджан увеличит в 2019г добычу нефти на 2%

Правительство Азербайджана по итогам 2019 года прогнозирует добычу нефти на уровне 38 млн 496,4 тыс. тонн, что на 1,7% выше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2018 года добыча нефти в Азербайджане составит 37 млн 848,1 тыс. тонн, что на 2,4% ниже показателя 2017 года.

В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 756 тыс. тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]