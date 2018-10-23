Азербайджан увеличит в 2019г добычу нефти на 2%

Правительство Азербайджана по итогам 2019 года прогнозирует добычу нефти на уровне 38 млн 496,4 тыс. тонн, что на 1,7% выше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2018 года добыча нефти в Азербайджане составит 37 млн 848,1 тыс. тонн, что на 2,4% ниже показателя 2017 года.

В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 756 тыс. тонн.

Н.Аббасова