Азербайджан на обслуживание госдолга в 2019г направит около $1,4 млрд

Правительство Азербайджана в 2019 году планирует выделить из госбюджета 2 млрд 334,8 млн манатов (около $1,4 млрд) на обслуживание госдолга, что на 3,2% больше показателя 2018 года.

Согласно бюджетным материалам на следующий год, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2019 году на обслуживание внешнего долга Азербайджан направит 2 млрд 162,2 млн манатов (рост на 2,6 млн манатов по сравнению с 2018г), на обслуживание внутреннего долга – 172,6 млн манатов (рост на 69,4 млн манатов).

На 2019 год лимит внутренних заимствований правительство Азербайджана предусмотрело на уровне 500 млн манатов (спад по сравнению с 2018г на 28,6%), лимит внешних заимствований – 1 млрд манатов (спад на 53,5% по сравнению с 2018г).

Лимит госгарантий по кредитам на 2019 год сохранен на уровне 4 млрд манатов.

По данным правительства в январе-августе 2018 года заимствования по внутреннему долгу составили 114,3 млн манатов, внешнему – 1,4 млрд манатов. Кроме этого госгарантии по кредитам составили 1,5 млрд манатов.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года госдолг Азербайджана составил 17 млрд 7,4 млн манатов. Из них 15 млрд 978,1 млн манатов ($9 млрд 398,3 млн) или 93,9% приходится на внешний долг, 1 млрд 29,3 млн манатов или 6,1% - на внутренний долг. В целом, удельный вес внешнего долга составляет 22,8% ВВП, внутреннего - 1,5% ВВП.

Согласно оценкам правительства, к концу 2018 года госдолг достигнет $10,4 млрд. В 2019 году госдолг увеличится до $10,9 млрд или 24,7% ВВП. Однако, уже с 2020 года объем госдолга начнет сокращаться. В частности, в 2020 году уровень госдолга снизится до $10,7 млрд (22,7% ВВП), в 2023 году - до $9 млрд (17,6% ВВП), в 2025 году - до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

А.Азизов