На саммите в Стамбуле планируется двусторонняя встреча Путина с Эрдоганом - МИД РФ

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут отдельную встречу "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле 27 октября, сообщил заместитель директора четвёртого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов.
"Готовится в ближайшее время очередное многостороннее мероприятие с участием президентов двух стран (четырёхсторонняя встреча в Стамбуле с участием Турции, России, Франции и ФРГ - ИФ), в контексте этого планируется проведение отдельной двусторонней встречи лидеров", - сказал он, выступая во вторник на конференции "Россия и Турция: стратегические направления многопланового сотрудничества", организованной Российским советом по международным делам (РСМД).
"По уровню политического диалога между нашими странами мы вышли на тот уровень, который существовал до известных событий (разрыв отношений в 2015 году в связи со сбитым турецкими военными российского самолёта Су-24М - ИФ)", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»