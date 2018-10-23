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Регион 23.10.2018 12:34

На саммите в Стамбуле планируется двусторонняя встреча Путина с Эрдоганом - МИД РФ

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут отдельную встречу "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле 27 октября, сообщил заместитель директора четвёртого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов.

"Готовится в ближайшее время очередное многостороннее мероприятие с участием президентов двух стран (четырёхсторонняя встреча в Стамбуле с участием Турции, России, Франции и ФРГ - ИФ), в контексте этого планируется проведение отдельной двусторонней встречи лидеров", - сказал он, выступая во вторник на конференции "Россия и Турция: стратегические направления многопланового сотрудничества", организованной Российским советом по международным делам (РСМД).

"По уровню политического диалога между нашими странами мы вышли на тот уровень, который существовал до известных событий (разрыв отношений в 2015 году в связи со сбитым турецкими военными российского самолёта Су-24М - ИФ)", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]