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Дальнее зарубежье 23.10.2018 13:36

Германия окажет господдержку проектам поставок СПГ из США - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила поддержку правительства проектам, которые позволят поставлять американский газ в Германию, пишет The Wall Street Journal.

А.Меркель за завтраком ранее в этом месяце сообщила небольшой группе законодателей, что правительство решило софинансировать строительство СПГ-терминала на севере страны стоимостью 500 млн евро, сообщили источники. Это станет значительным импульсом для проекта, который долгие годы не мог сдвинуться с места, поскольку Германия покрывала основную часть своих потребностей за счет дешевого российского газа.

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на страны Европы, чтобы они покупали значительные объемы СПГ, в рамках своей кампании по переписыванию условий торговых соглашений. Представители США и ФРГ полагают, что, договариваясь о поставках американского газа, Берлин надеется на то, что это поможет решить затянувшийся спор вокруг "Северного потока 2".

В течение многих лет планы по созданию СПГ-терминала не продвигались вперед из-за отсутствия поддержки правительства, которая сделала бы такой проект экономически выгодным. Однако 16 октября, менее чем через неделю после встречи А.Меркель с коллегами, международный консорциум подал первую официальную заявку для получения госпомощи для постройки терминала в городе Штаде, расположенном рядом с Гамбургом.

Каким образом будет оказываться господдержка - денежными субсидиями, кредитами или гарантиями по ним - остается неясным. Но правительство уже решило рассматривать заявки в рамках ускоренной процедуры, по словам источников, что делает вероятным их утверждение до конца текущего года.

Проект в Штаде разрабатывается австралийской финансовой группой Macquarie Ltd , China Harbour Engineering Co. Ltd, занимающейся дноуглубительными работами, и американской DowDuPont Inc.

Предполагается, что два конкурирующих консорциума также подадут заявки на получение господдержки на строительство еще двух СПГ-терминалов - в Брунсбюттеле, примерно в 50 километрах к северу от Штаде, и Вильгельмсхафене, рядом с глубоководным контейнерным терминалом.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СПГ, ПРОЕКТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]