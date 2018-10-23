Германия окажет господдержку проектам поставок СПГ из США - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила поддержку правительства проектам, которые позволят поставлять американский газ в Германию, пишет The Wall Street Journal.
А.Меркель за завтраком ранее в этом месяце сообщила небольшой группе законодателей, что правительство решило софинансировать строительство СПГ-терминала на севере страны стоимостью 500 млн евро, сообщили источники. Это станет значительным импульсом для проекта, который долгие годы не мог сдвинуться с места, поскольку Германия покрывала основную часть своих потребностей за счет дешевого российского газа.
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на страны Европы, чтобы они покупали значительные объемы СПГ, в рамках своей кампании по переписыванию условий торговых соглашений. Представители США и ФРГ полагают, что, договариваясь о поставках американского газа, Берлин надеется на то, что это поможет решить затянувшийся спор вокруг "Северного потока 2".
В течение многих лет планы по созданию СПГ-терминала не продвигались вперед из-за отсутствия поддержки правительства, которая сделала бы такой проект экономически выгодным. Однако 16 октября, менее чем через неделю после встречи А.Меркель с коллегами, международный консорциум подал первую официальную заявку для получения госпомощи для постройки терминала в городе Штаде, расположенном рядом с Гамбургом.
Каким образом будет оказываться господдержка - денежными субсидиями, кредитами или гарантиями по ним - остается неясным. Но правительство уже решило рассматривать заявки в рамках ускоренной процедуры, по словам источников, что делает вероятным их утверждение до конца текущего года.
Проект в Штаде разрабатывается австралийской финансовой группой Macquarie Ltd , China Harbour Engineering Co. Ltd, занимающейся дноуглубительными работами, и американской DowDuPont Inc.
Предполагается, что два конкурирующих консорциума также подадут заявки на получение господдержки на строительство еще двух СПГ-терминалов - в Брунсбюттеле, примерно в 50 километрах к северу от Штаде, и Вильгельмсхафене, рядом с глубоководным контейнерным терминалом.
Глава генштаба ВС Азербайджана посетит в Израиле предприятия оборонной промышленности
Болтон в Баку прозондирует перспективы сотрудничества с Азербайджаном – эксперт
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Xalq Bank увеличил за 9 месяцев активы на 7%, сократил кредитный портфель на 11%
Ситуация на нефтяном рынке в 2019г будет очень непредсказуемой - министр энергетики СаудАравии
Азербайджан планирует с 2019г начать коренную реформу системы налогообложения подоходного налога в частном секторе
Эксперт прогнозирует потерю Турцией до 1 млн туристов РФ после открытия Египта
Азербайджан примет в 2019 году школьную олимпиаду по информатике – замминистра образования
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку прошло заседание Методического центра русского языка РИКЦ
В Баку прошла лекция «Пионер цветной фотографии»
В Баку специалистами Российского университета дружбы народов были проведены курсы повышения квалификации для азербайджанских педагогов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»