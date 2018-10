Германия окажет господдержку проектам поставок СПГ из США - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила поддержку правительства проектам, которые позволят поставлять американский газ в Германию, пишет The Wall Street Journal.

А.Меркель за завтраком ранее в этом месяце сообщила небольшой группе законодателей, что правительство решило софинансировать строительство СПГ-терминала на севере страны стоимостью 500 млн евро, сообщили источники. Это станет значительным импульсом для проекта, который долгие годы не мог сдвинуться с места, поскольку Германия покрывала основную часть своих потребностей за счет дешевого российского газа.

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на страны Европы, чтобы они покупали значительные объемы СПГ, в рамках своей кампании по переписыванию условий торговых соглашений. Представители США и ФРГ полагают, что, договариваясь о поставках американского газа, Берлин надеется на то, что это поможет решить затянувшийся спор вокруг "Северного потока 2".

В течение многих лет планы по созданию СПГ-терминала не продвигались вперед из-за отсутствия поддержки правительства, которая сделала бы такой проект экономически выгодным. Однако 16 октября, менее чем через неделю после встречи А.Меркель с коллегами, международный консорциум подал первую официальную заявку для получения госпомощи для постройки терминала в городе Штаде, расположенном рядом с Гамбургом.

Каким образом будет оказываться господдержка - денежными субсидиями, кредитами или гарантиями по ним - остается неясным. Но правительство уже решило рассматривать заявки в рамках ускоренной процедуры, по словам источников, что делает вероятным их утверждение до конца текущего года.

Проект в Штаде разрабатывается австралийской финансовой группой Macquarie Ltd , China Harbour Engineering Co. Ltd, занимающейся дноуглубительными работами, и американской DowDuPont Inc.

Предполагается, что два конкурирующих консорциума также подадут заявки на получение господдержки на строительство еще двух СПГ-терминалов - в Брунсбюттеле, примерно в 50 километрах к северу от Штаде, и Вильгельмсхафене, рядом с глубоководным контейнерным терминалом.