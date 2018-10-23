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СНГ 23.10.2018 13:00

Сотрудничество Узбекистана с РФ не помешает активности американского бизнеса в стране - представитель США

Партнерство Узбекистана с Россией не станет препятствием для развития амерканско-узбекского делового сотрудничества, заявила во вторник председатель Американо-Узбекской торговой палаты (АУТП) Кэролин Лэмм.

"Знаем, что Узбекистан подписал с Россией соглашения на $27 млрд. Мы не можем позволить этим удерживать нас, нам есть над чем работать", - сказала К.Лэмм в ходе узбекско-американского бизнес-форума в Ташкенте.

По ее данным, за последний год стороны подписали соглашения и контракты на сумму более $9,5 млрд в различных секторах экономики и торговли.

"Мы планируем подписать больше соглашений, чтобы повысить уровень торговых инвестиций, потому что наши меморандумы - это только начало", - сказала К.Лэмм.

Накануне делегацию АУТП во главе с К.Лэмм принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе встречи отмечалось, что с начала этого года в Узбекистане создано 25 новых предприятий с участием американских инвестиций, объемы взаимной торговли выросли в два раза. Портфель перспективных проектов превышает $5 млрд.

По данным Госкомитета по инвестициям Узбекистана, общий объем вложений и кредитов США, привлеченных в экономику страны за последние десять лет, составил более $1 млрд. Торговый оборот между двумя странами за девять месяцев 2018 года увеличился почти в два раза - до $332 млн.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, РОССИЯ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]