Сотрудничество Узбекистана с РФ не помешает активности американского бизнеса в стране - представитель США

Партнерство Узбекистана с Россией не станет препятствием для развития амерканско-узбекского делового сотрудничества, заявила во вторник председатель Американо-Узбекской торговой палаты (АУТП) Кэролин Лэмм.

"Знаем, что Узбекистан подписал с Россией соглашения на $27 млрд. Мы не можем позволить этим удерживать нас, нам есть над чем работать", - сказала К.Лэмм в ходе узбекско-американского бизнес-форума в Ташкенте.

По ее данным, за последний год стороны подписали соглашения и контракты на сумму более $9,5 млрд в различных секторах экономики и торговли.

"Мы планируем подписать больше соглашений, чтобы повысить уровень торговых инвестиций, потому что наши меморандумы - это только начало", - сказала К.Лэмм.

Накануне делегацию АУТП во главе с К.Лэмм принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе встречи отмечалось, что с начала этого года в Узбекистане создано 25 новых предприятий с участием американских инвестиций, объемы взаимной торговли выросли в два раза. Портфель перспективных проектов превышает $5 млрд.

По данным Госкомитета по инвестициям Узбекистана, общий объем вложений и кредитов США, привлеченных в экономику страны за последние десять лет, составил более $1 млрд. Торговый оборот между двумя странами за девять месяцев 2018 года увеличился почти в два раза - до $332 млн.