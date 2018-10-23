Председатель КНР открыл самый длинный мост в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия 55-километрового моста, объединяющего Гонконг, Макао и Чжухай, сообщает во вторник "Саут чайна морнинг пост".
На церемонии по случаю открытия моста присутствовали более 700 гостей. Среди них, отмечает газета, также были вице-премьеры Госсовета КНР Хань Чжэн и Лю Хэ, доверенный помощник председателя КНР Дин Сюэсян, губернатор провинции Гуандун Ма Синжуй, главы администраций Гонконга и Макао Кэрри Лам и Фернандо Чуй.
Самый длинный морской мост в мире, протяженность которого составляет 55 километров, будет открыт для движения транспорта 24 октября.
Мост значительно сократит путь между Гонконгом, Макао и Чжухаем. Так, теперь из Гонконга до Чжухая можно будет добраться всего за полчаса, тогда как ранее этот путь занимал примерно три часа.
Строительство объекта началось еще в декабре 2009 года, оно должно было завершиться в 2016 году, однако процесс затянулся из-за технических сложностей и коррупционных скандалов.
Вес стального моста превышает 400 тыс. тонн. Он должен прослужить до 120 лет и рассчитан на то, чтобы выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясение магнитудой 8.
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