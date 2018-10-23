Парламентская фракция "Елк", сформированная при участии партии исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", во вторник может выдвинуть его кандидатуру на пост главы правительства.
"Не исключено, что фракция "Елк" выдвинет кандидатуру Н.Пашиняна на пост премьера, чтобы завтра в парламенте, в соответствии с Конституцией, состоялось голосование по выборам премьер-министра, но на первом этапе голосования премьер не должен быть избран", - сказал журналистам депутат парламента Армении, член фракции "Елк" Айк Конджорян.
Вечером во вторник завершается срок выдвижения парламентскими фракциями кандидата на пост премьера.
Фракции Республиканской партии, партий "Процветающая Армения" ("Царукян") и "Дашнакцутюн" заявили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьера.
Ожидается, что первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте республики 24 октября.
16 октября премьер Армении Н.Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.
Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона.
В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 45 дней после роспуска законодательного органа.
День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.
Заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сообщил "Интерфаксу", что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового парламента.
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