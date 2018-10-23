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ТЭК 23.10.2018 12:39

Азербайджан увеличит в 2019г добычу газа на 22%

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует добычу газа на уровне 36 млрд 909,2 млн кубометров, что на 22,2% выше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам, добыча товарного газа по итогам 2019 года составит 24 млрд 732 млн кубометров, что на 12,8% выше показателя 2018 года.

По итогам 2018 года правительство прогнозирует добычу газа в Азербайджане на уровне 30 млрд 205 млн кубометров, что на 6,5% выше показателя 2017 года. Объем добычи товарного газа по итогам текущего года ожидается на уровне 21 млрд 920 млн кубометров (рост на 15,6% по сравнению с 2017 годом).

В 2017 году добыча газа в Азербайджане составила 28 млрд 362,3 млн кубометров, в том числе товарного газа - 18 млрд 959,4 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]