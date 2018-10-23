Азербайджан увеличит в 2019г добычу газа на 22%

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует добычу газа на уровне 36 млрд 909,2 млн кубометров, что на 22,2% выше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам, добыча товарного газа по итогам 2019 года составит 24 млрд 732 млн кубометров, что на 12,8% выше показателя 2018 года.

По итогам 2018 года правительство прогнозирует добычу газа в Азербайджане на уровне 30 млрд 205 млн кубометров, что на 6,5% выше показателя 2017 года. Объем добычи товарного газа по итогам текущего года ожидается на уровне 21 млрд 920 млн кубометров (рост на 15,6% по сравнению с 2017 годом).

В 2017 году добыча газа в Азербайджане составила 28 млрд 362,3 млн кубометров, в том числе товарного газа - 18 млрд 959,4 млн кубометров.

Н.Аббасова