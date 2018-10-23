Саудовская Аравия продолжит работу с партнерами и реализацию стратегии-2030, несмотря на инцидент с журналистом Хашкаджи - министр нефти

Саудовская Аравия, несмотря на инцидент с журналистом Джамалем Хашкаджи, продолжит реализацию стратегии-2030 и работу со своими партнерами, сообщил министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех на форуме Future Investment Initiative.
"Мы знаем, что эти дни являются печальными для нашей страны, в которой мы переживаем кризис, и с этим болезненным случаем, произошедшим в Турции. Я не могу оправдать никого. Граждане обеспокоены произошедшим", - сказал он.
"Как мы знаем, такого случая никогда раньше не было, но нельзя наш поезд останавливать, нельзя останавливать наше движение вперед по введению стратегии-2030, мы будем продолжать нашу работу с нашими партнерами", - добавил министр.
В Эр-Рияде во вторник начал работу форум Future Investment Initiative, который в этом году оказался в центре внимания всего мира из-за событий, лежащих за пределами его повестки.
Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд на фоне исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.
О своем отказе участвовать в форуме, в частности, объявили министр финансов США Стивен Мнучин, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. От участия в форуме также отказались главный исполнительный директор банка JP Morgan Джейми Даймон и председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд.
Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства.
Форум Future Investment Initiative проходит по инициативе и под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.
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