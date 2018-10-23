Азербайджан планирует с 2019г начать коренную реформу системы налогообложения подоходного налога в частном секторе

Правительство Азербайджана планирует с 2019 года существенно изменить систему взимания подоходного налога (налога с доходов) наемных сотрудников, работающих в частном (ненефтегазовом) сектор, а также отчислений на социальное страхование.

Согласно бюджетным материалам на следующий год, в рамках этих реформ с 1 января 2019 года сроком на 7 лет планируется предоставить 100%-ую льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота будет распространяться на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (в настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).

Если зарплата работника будет превышать 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник будет выплачивать подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (в настоящее время 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).

Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.

Реформы в системе взимания отчислений на обязательное соцстрахование предусматривают применение дифференцированной ставки. В частности, если зарплата работника составляет до 200 манатов, то непосредственно работник выплачивает на соцстрахование 3% от размера зарплаты, работодатель – 22%.

В случае, если зарплата работника превышает 200 манатов, то он на соцстрахование будет выплачивать 6 манат + 10% от суммы, превышающей 200 манатов. В этом случае работодатель будет выплачивать 44 манат + 15% от суммы, превышающей 200 манат.

По оценкам правительства, данные реформы на начальном этапе могут привести к некоторому сокращению поступлений в госбюджет по статье «подоходный налог». Однако, в последующие годы по мере роста экономической активности в стране, сокращения доли «теневой экономики», за счет усиления налогового администрирования, будет наблюдаться рост поступлений в бюджет по этому виду налога.

В госбюджете на 2019 год поступления по подоходному налогу предусмотрены в размере 880 млн манатов. На 2018 год поступления по этому виду предусмотрены в размере 1 млрд 196 млн манатов.

А.Азизов