Азербайджан примет в 2019 году школьную олимпиаду по информатике – замминистра образования

Очередная Международная школьная олимпиада по информатике пройдет в 2019 году в Азербайджане, заявил заместитель министра образования Фируддин Гурбанов.
«В следующем году в Азербайджане пройдет Международная школьная олимпиада по информатике, в которой примут участие школьники из более, чем 90 стран», - сказал Ф.Гурбанов на III Республиканском форуме талантливой и творческой молодежи.
По его словам, в этом году Олимпиада проводится в Японии.
Замминистра выразил уверенность в успешном выступлении Азербайджана на этой Олимпиаде.
«Любое государство нуждается в талантливой молодежи. Поэтому основным приоритетом Азербайджана является поиск и оказание всяческой поддержки молодым талантам», - сказал Ф.Гурбанов.
«Азербайджанское государство старается расширишь возможности имеющегося у молодежи интереса к сфере ИКТ», - сказал замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, добавив, что с участием интеллектуальных молодых кадров в стране были созданы компьютерные игры, рассказывающие их сверстникам из различных государств правду об оккупации азербайджанских территорий.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»