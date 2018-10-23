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ТЭК 23.10.2018 13:26

Ситуация на нефтяном рынке в 2019г будет очень непредсказуемой - министр энергетики СаудАравии

Ситуация на нефтяном рынке в 2019 году будет очень непредсказуемой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме Future Investment Initiative.

"Это очень непредсказуемая ситуация, особенно со стороны поставок", - сказал министр, отметив, что со стороны спроса тоже имеются неопределенности.

Ранее Х.аль-Фалих говорил, что по некоторым оценкам, в 2019 году может снова начаться рост запасов, в связи с увеличением нефтедобычи в странах, которые не входят в сделку ОПЕК+.

По его словам, в 2019 году рост поставок со стороны стран не-ОПЕК, не входящих в сделку, может составить 2 млн б/с при росте спроса на 1,5 млн б/с.

Министр Саудовской Аравии еще раз подтвердил намерение 25 стран, входящих в сделку ОПЕК+, продолжать балансировку рынка как путем увеличения, так и снижения добычи в случае необходимости.

Он выразил надежду, что новое соглашение может быть подписано 6-7 декабря в Вене в ходе очередного заседания ОПЕК, соглашение открытое, и к нему могут подключиться другие участники.

"Мы постоянно следим за ситуацией, и я могу уверить, что мы намерены придерживаться курса (на балансировку рынка - ИФ)", - сказал Х.аль-Фалих во вторник.

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Тэги: МИР, НЕФТЕРЫНОК, СИТУАЦИЯ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]