Ситуация на нефтяном рынке в 2019г будет очень непредсказуемой - министр энергетики СаудАравии

Ситуация на нефтяном рынке в 2019 году будет очень непредсказуемой, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме Future Investment Initiative.
"Это очень непредсказуемая ситуация, особенно со стороны поставок", - сказал министр, отметив, что со стороны спроса тоже имеются неопределенности.
Ранее Х.аль-Фалих говорил, что по некоторым оценкам, в 2019 году может снова начаться рост запасов, в связи с увеличением нефтедобычи в странах, которые не входят в сделку ОПЕК+.
По его словам, в 2019 году рост поставок со стороны стран не-ОПЕК, не входящих в сделку, может составить 2 млн б/с при росте спроса на 1,5 млн б/с.
Министр Саудовской Аравии еще раз подтвердил намерение 25 стран, входящих в сделку ОПЕК+, продолжать балансировку рынка как путем увеличения, так и снижения добычи в случае необходимости.
Он выразил надежду, что новое соглашение может быть подписано 6-7 декабря в Вене в ходе очередного заседания ОПЕК, соглашение открытое, и к нему могут подключиться другие участники.
"Мы постоянно следим за ситуацией, и я могу уверить, что мы намерены придерживаться курса (на балансировку рынка - ИФ)", - сказал Х.аль-Фалих во вторник.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»