Убийство Хашкаджи в Стамбуле было заранее спланировано - президент Турции

Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Убийство саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным", - сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в парламенте, отметив, что убийцы знали о том, что журналист пойдет в генконсульство.

Турецкий президент рассказал, что 2 октября Дж.Хашкаджи зашел в здание генконсульства, что подтверждают камеры наблюдения, но не выходил из него.

"Турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство", - добавил президент Турции.