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Регион 23.10.2018 13:37

Убийство Хашкаджи в Стамбуле было заранее спланировано - президент Турции

Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Убийство саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным", - сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в парламенте, отметив, что убийцы знали о том, что журналист пойдет в генконсульство.

Турецкий президент рассказал, что 2 октября Дж.Хашкаджи зашел в здание генконсульства, что подтверждают камеры наблюдения, но не выходил из него.

"Турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство", - добавил президент Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]