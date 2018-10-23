В почтовом ящике Сороса нашли взрывное устройство

Взрывное устройство было найдено в минувший понедельник в почтовом ящике известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, сообщает The New York Times.

Сотрудник резиденции Дж.Сороса открыл пакет и обнаружил предмет, похожий на бомбу. Он отнес его на безопасное расстояние и вызвал полицию. Самого миллиардера в этот момент в доме не было.

Приехавшие на место саперы провели принудительный взрыв.

Расследовать происшествие будет ФБР. По данным издания, Дж.Сорос ранее неоднократно получал угрозы.