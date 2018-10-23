Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 17° 22° 25 Окт 14° 27° 26 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 23.10.2018 13:45

В почтовом ящике Сороса нашли взрывное устройство

Взрывное устройство было найдено в минувший понедельник в почтовом ящике известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, сообщает The New York Times.

Сотрудник резиденции Дж.Сороса открыл пакет и обнаружил предмет, похожий на бомбу. Он отнес его на безопасное расстояние и вызвал полицию. Самого миллиардера в этот момент в доме не было.

Приехавшие на место саперы провели принудительный взрыв.

Расследовать происшествие будет ФБР. По данным издания, Дж.Сорос ранее неоднократно получал угрозы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИЛЛИАРДЕР, ВЗРЫВ, УГРОЗА


Похожие новости


Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire Hathaway стоимостью $3,2 млрд Дональд Трамп во вторник объявит о готовности участвовать в президентской гонке Миллиардер Трамп возложил на Обаму ответственность за события в Балтиморе Миллиардер Трамп формирует комитет, который изучит вопрос его участия в борьбе за пост президента США Миллиардер Трамп намерен участвовать в борьбе за пост президента США Основатель Си-Эн-Эн признался, что встречается с четырьмя женщинами: по одной на каждую неделю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]