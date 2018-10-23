Посещение места убийства Немцова было самостоятельным решением советника президента США - Песков

Посещение места убийства Бориса Немцова было самостоятельным решением советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, в курсе. Безусловно, это выбор американской стороны", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, был ли Кремль в курсе таких планов советника президента США.
Ранее стало известно, что Дж.Болтон после возложения венка к могиле Неизвестного солдата пришел на Москворецкий мост и возложил венок к месту убийства Б.Немцова.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»