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Дальнее зарубежье 23.10.2018 13:45

Посещение места убийства Немцова было самостоятельным решением советника президента США - Песков

Посещение места убийства Бориса Немцова было самостоятельным решением советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, в курсе. Безусловно, это выбор американской стороны", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, был ли Кремль в курсе таких планов советника президента США.

Ранее стало известно, что Дж.Болтон после возложения венка к могиле Неизвестного солдата пришел на Москворецкий мост и возложил венок к месту убийства Б.Немцова.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БОЛТОН, НЕМЦОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]