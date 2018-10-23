Для реакции на убийство Хашкаджи необходима проверенная информация - Песков

В Кремле призывают в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи оперировать только официальной и проверенной информацией.

"Чтобы реагировать на инцидент с журналистом, нужно обладать проверенной информацией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва реагировать на ситуацию с Дж.Хашкаджи.

"Здесь, конечно, можно оперировать только официальной и проверенной информацией", - добавил он.

Д.Песков отметил, что в Кремле приняли к сведению заявление официального Эр-Рияда о непричастности королевской семьи к произошедшему.

"В остальном это вопрос следствия", - продолжил он.

Кроме того, Д.Песков напомнил о реакции президента России Владимира Путина на этот инцидент, озвученной им на Валдайском форуме 18 октября.

В частности, глава российского государства тогда заявил, что Москва не будет предпринимать никаких шагов в контексте отношений с Саудовской Аравией в связи с исчезновением Дж.Хашкаджи до полного прояснения всех обстоятельств этого дела.

Кроме того, В.Путин отметил, что США несут часть ответственности за судьбу журналиста, так как он проживал в этой стране.