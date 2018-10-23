Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 17° 22° 25 Окт 14° 27° 26 Окт 11° 17°

СНГ 23.10.2018 13:47

Президент Турции предлагает судить в Стамбуле ответственных за убийство Хашкаджи

Людей, замешанных в убийстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, нужно судить в Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поскольку все произошло в Стамбуле, этих людей нужно судить именно в Стамбуле. Таково мое предложение, однако принимать решение предстоит им (саудовским властям)", - сказал президент Турции во вторник в парламенте.

По словам Р.Эрдогана, турецкие следователи определили группу из 18 человек, которые, как считает Анкара, причастны к убийству журналиста. Подозреваемые уехали из Турции в Саудовскую Аравию, где были задержаны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ, СУД


Похожие новости


Тело убитого в консульстве в Стамбуле журналиста еще не нашли - Эрдоган Убийство Хашкаджи в Стамбуле было заранее спланировано - президент Турции Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в вводе в строй НПЗ STAR Эрдоган предупреждает Молдавию о попытках "турецких террористов" проникнуть в ее госструктуры Эрдоган потребовал от Эр-Рияда разъяснить ситуацию с пропавшим журналистом "Вашингтон пост" Эрдоган надеется на скорое улучшение отношений с США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]