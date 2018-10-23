Президент Турции предлагает судить в Стамбуле ответственных за убийство Хашкаджи

Людей, замешанных в убийстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, нужно судить в Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поскольку все произошло в Стамбуле, этих людей нужно судить именно в Стамбуле. Таково мое предложение, однако принимать решение предстоит им (саудовским властям)", - сказал президент Турции во вторник в парламенте.

По словам Р.Эрдогана, турецкие следователи определили группу из 18 человек, которые, как считает Анкара, причастны к убийству журналиста. Подозреваемые уехали из Турции в Саудовскую Аравию, где были задержаны.