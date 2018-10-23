Песков: антиукраинские меры не затронут украинский народ, который остается братским для РФ

Указ президента РФ Владимира Путина об экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева, не затронет украинский народ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Украина принимает меры и в отношении экономики, юридических лиц, физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего (в качестве ответных мер) нельзя исключать", - сказал Д.Песков.

Он напомнил, что указом В.Путина "правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан".

На уточняющий вопрос, могут ли ограничительные меры затронуть украинских граждан в массе, которая находится на территории РФ, или это будут точечные санкции, Д.Песков подчеркнул: "Президент Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".

"Президент Путин неоднократно говорил: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил Д.Песков.