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СНГ 23.10.2018 13:48

Песков: антиукраинские меры не затронут украинский народ, который остается братским для РФ

Указ президента РФ Владимира Путина об экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева, не затронет украинский народ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Украина принимает меры и в отношении экономики, юридических лиц, физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего (в качестве ответных мер) нельзя исключать", - сказал Д.Песков.

Он напомнил, что указом В.Путина "правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан".

На уточняющий вопрос, могут ли ограничительные меры затронуть украинских граждан в массе, которая находится на территории РФ, или это будут точечные санкции, Д.Песков подчеркнул: "Президент Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".

"Президент Путин неоднократно говорил: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]