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СНГ 23.10.2018 16:45

Погранведомства Белоруссии и Украины констатируют отсутствие организованных каналов контрабанды оружия через совместную границу

Пограничные ведомства Белоруссии и Украины договорились о дальнейшей координации действий в борьбе с незаконным перемещением через совместную границу оружия и боеприпасов, сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии по итогам встречи с украинской делегацией.

"Стороны констатировали отсутствие выявленных пограничными ведомствами организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ на совместно охраняемом участке границы. Вместе с тем, учитывая потенциальные угрозы перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ, делегации договорились продолжать координацию действий по пресечению данных видов угроз", - проинформировали в ГПК.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили итоги охраны совместного участка государственной границы за 9 месяцев 2018 года, отметили позитивную динамику в вопросе демаркации границ.

Стороны также обсудили обустройство участка границы, подверженному радиационному загрязнению.

Главы пограничных ведомств Белоруссии и Украины Анатолий Лаппо и Петр Цигикал сообщили, что "утвердили алгоритм проведения совместного расследования пограничных инцидентов, а также приняли решение продолжить практику проведения специальных совместных пограничных операций".

"По итогам встречи А.Лаппо и П.Цигикал выразили общее мнение, что предпринимаемые меры по обеспечению пограничной безопасности и охране государственной границы позволили на надлежащем уровне обеспечить правопорядок на совместном участке", - добавили в ГПК.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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