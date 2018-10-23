Погранведомства Белоруссии и Украины констатируют отсутствие организованных каналов контрабанды оружия через совместную границу

Пограничные ведомства Белоруссии и Украины договорились о дальнейшей координации действий в борьбе с незаконным перемещением через совместную границу оружия и боеприпасов, сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии по итогам встречи с украинской делегацией.
"Стороны констатировали отсутствие выявленных пограничными ведомствами организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ на совместно охраняемом участке границы. Вместе с тем, учитывая потенциальные угрозы перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ, делегации договорились продолжать координацию действий по пресечению данных видов угроз", - проинформировали в ГПК.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили итоги охраны совместного участка государственной границы за 9 месяцев 2018 года, отметили позитивную динамику в вопросе демаркации границ.
Стороны также обсудили обустройство участка границы, подверженному радиационному загрязнению.
Главы пограничных ведомств Белоруссии и Украины Анатолий Лаппо и Петр Цигикал сообщили, что "утвердили алгоритм проведения совместного расследования пограничных инцидентов, а также приняли решение продолжить практику проведения специальных совместных пограничных операций".
"По итогам встречи А.Лаппо и П.Цигикал выразили общее мнение, что предпринимаемые меры по обеспечению пограничной безопасности и охране государственной границы позволили на надлежащем уровне обеспечить правопорядок на совместном участке", - добавили в ГПК.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»