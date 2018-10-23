Путин в среду проведет заседание президентского Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин 24 октября проведет заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как сообщает пресс-служба Кремля, с основным докладом о национальных проектах, разработанных правительством во исполнение майского указа президента, выступит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Более подробно о проектах по различным направлениям на заседании расскажут заместители председателя правительства, курирующие соответствующие направления государственной политики.
"Речь, в частности, пойдет о национальных проектах в социальной сфере, в области цифровой экономики и транспортной инфраструктуры, а также в сфере экологии, культуры, жилья и городской среды", - уточнили в пресс-службе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»