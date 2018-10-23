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СНГ 23.10.2018 17:16

Путин в среду проведет заседание президентского Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин 24 октября проведет заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с основным докладом о национальных проектах, разработанных правительством во исполнение майского указа президента, выступит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Более подробно о проектах по различным направлениям на заседании расскажут заместители председателя правительства, курирующие соответствующие направления государственной политики.

"Речь, в частности, пойдет о национальных проектах в социальной сфере, в области цифровой экономики и транспортной инфраструктуры, а также в сфере экологии, культуры, жилья и городской среды", - уточнили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАЦПРОЕКТЫ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]