Пресс-релиз

1 ноября 2018 г. в Российском информационно-культурном центре в Баку открывается персональная выставка писателя и фотографа Рустама Гусейнова. Она посвящена Оренбургской области России. Будут представлены фотографии, рассказывающие об архитектуре Оренбурга, повседневной жизни, природе города и области. Город Оренбург уникален прекрасно сохранившимся историческим центром, в частности деревянной квартальной застройкой и памятниками, тесно связанными с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, Т.Г. Шевченко, А.Н. Плещеева и др., а сам край является географической границей между Европой и Азией. Автор посетил Оренбург в сентябре 2018 года в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» и принял участие в работе Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

Начало – в 16:00 часов. Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов