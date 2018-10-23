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23.10.2018 16:17

Пресс-релиз

1 ноября 2018 г. в Российском информационно-культурном центре в Баку открывается персональная выставка писателя и фотографа Рустама Гусейнова. Она посвящена Оренбургской области России. Будут представлены фотографии, рассказывающие об архитектуре Оренбурга, повседневной жизни, природе города и области. Город Оренбург уникален прекрасно сохранившимся историческим центром, в частности деревянной квартальной застройкой и памятниками, тесно связанными с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, Т.Г. Шевченко, А.Н. Плещеева и др., а сам край является географической границей между Европой и Азией. Автор посетил Оренбург в сентябре 2018 года в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» и принял участие в работе Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

Начало – в 16:00 часов. Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]