В Стамбуле обнаружены останки убитого журналиста Хашкаджи - СМИ

В Турции обнаружены части тела оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, скончавшегося после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает во вторник британский канал "Скай ньюс" со ссылкой на источники.
"По данным источников, части тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи были обнаружены", - передает канал.
По их информации, журналиста расчленили, его лицо обезображено.
Согласно одному из источников, останки Дж.Хашкаджи были обнаружены в саду резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.
Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ Саудовской Аравии 20 октября, ссылаясь заявление генпрокурора страны, сообщили, что Дж.Хашкаджи погиб после драки, возникшей с сотрудниками генконсульства. В рамках расследования уже задержаны 18 человек. Власти Саудовской Аравии заявляют, что хотят установить правду и привлечь виновных к ответственности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»