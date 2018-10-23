В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев погибли около 90 человек - МЧС

Жертвами, произошедших в январе-сентябре 2018 года в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера, стали 88 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 13,57 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В результате этих происшествий погибли 76 человек (рост на 35,7%), еще 167 - получили ранения (спад на 35%). Сотрудникам МЧС удалось спасти 67 человек и эвакуировать 1,267 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.
За отчетный период на территории республики произошло 45 взрывов, что на 24% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. Жертвами взрывов стали 12 человек, еще 37 - пострадали.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»