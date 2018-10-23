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Происшествия 23.10.2018 16:22

В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев погибли около 90 человек - МЧС

Жертвами, произошедших в январе-сентябре 2018 года в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера, стали 88 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 13,57 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В результате этих происшествий погибли 76 человек (рост на 35,7%), еще 167 - получили ранения (спад на 35%). Сотрудникам МЧС удалось спасти 67 человек и эвакуировать 1,267 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За отчетный период на территории республики произошло 45 взрывов, что на 24% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. Жертвами взрывов стали 12 человек, еще 37 - пострадали.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]