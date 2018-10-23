Медведев анонсирует скорое утверждение правительством РФ ответных мер в связи с санкциями Украины, обещает, что они не коснутся простых украинцев

Ответные меры в отношении Украины, которые президент Владимир Путин поручил подготовить правительству, будут утверждены в ближайшее время, проекты соответствующих постановлений уже готовы, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Предложения по указу будут подготовлены в самое короткое время, я уже имею версию нескольких постановлений правительства. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред Российской Федерации", - сказал Д.Медведев во вторник в Калининграде, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Ответные экономические меры в отношении Украины, которые готовит правительство РФ, не коснутся простых украинцев, такой вопрос не рассматривается, добавил Д.Медведев.
"Ни указ, ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо, мы преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу", - сказал премьер, отвечая на вопрос, коснутся ли ответные меры РФ простых граждан Украины.
Вместе с тем "отдельные граждане, которые наносят вред интересам РФ, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране, они в эти постановления попадут", - заявил Д.Медведев.
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
ГААД получит 6,4 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральной части Азербайджана
В Азербайджане продлили сроки ареста 3 обвиняемых в беспорядках в Гяндже
Азербайджанская ASCO и колумбийская Columbia Shipmanagement планируют создать СП
Азербайджан намерен к 2030г увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 3,5 тыс. МВт
Более 70% товарооборота Германии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в церемонии открытия мечети Имама Хусейна
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев погибли около 90 человек - МЧС
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли более 60 человек – МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»