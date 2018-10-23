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СНГ 23.10.2018 17:44

Медведев анонсирует скорое утверждение правительством РФ ответных мер в связи с санкциями Украины, обещает, что они не коснутся простых украинцев

Ответные меры в отношении Украины, которые президент Владимир Путин поручил подготовить правительству, будут утверждены в ближайшее время, проекты соответствующих постановлений уже готовы, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Предложения по указу будут подготовлены в самое короткое время, я уже имею версию нескольких постановлений правительства. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред Российской Федерации", - сказал Д.Медведев во вторник в Калининграде, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ответные экономические меры в отношении Украины, которые готовит правительство РФ, не коснутся простых украинцев, такой вопрос не рассматривается, добавил Д.Медведев.

"Ни указ, ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо, мы преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу", - сказал премьер, отвечая на вопрос, коснутся ли ответные меры РФ простых граждан Украины.

Вместе с тем "отдельные граждане, которые наносят вред интересам РФ, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране, они в эти постановления попадут", - заявил Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, УКРАИНА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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