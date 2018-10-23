Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обсудил во вторник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию с договором о ракетах средней и меньшей дальности, причем назвал этот документ устаревшим.

"У нас был интересный разговор с министром обороны Шойгу о том, насколько устарел ДРСМД" - сказал он в интервью Би-Би-Си в Москве.

В целом, по его словам, "разговор был продуктивным". "Изначально планировалось, что он продлится час, но в итоге мы проговорили полтора часа", - отметил советник президента США.

Дж.Болтон подчеркнул, что во время всех контактов с российскими официальными лицами в ходе нынешней поездки объяснял, почему президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.