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Дальнее зарубежье 23.10.2018 17:25

Болтон заявляет, что обсудил с Шойгу "устаревший" договор РСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обсудил во вторник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ситуацию с договором о ракетах средней и меньшей дальности, причем назвал этот документ устаревшим.

"У нас был интересный разговор с министром обороны Шойгу о том, насколько устарел ДРСМД" - сказал он в интервью Би-Би-Си в Москве.

В целом, по его словам, "разговор был продуктивным". "Изначально планировалось, что он продлится час, но в итоге мы проговорили полтора часа", - отметил советник президента США.

Дж.Болтон подчеркнул, что во время всех контактов с российскими официальными лицами в ходе нынешней поездки объяснял, почему президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДРСМД, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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