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23.10.2018 16:33

Пресс-релиз

25 октября 2018 г. в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция фотографа и писателя Рустама Гусейнова на тему «Бакинская городская архитектура в конце XIX - начале XX веков».

Будут затронуты темы:

1. Положение Баку к концу XIX века в составе Российской империи.

2. Нефтедобыча и ее влияние на городской облик.

3. Форштадт Баку и его развитие.

4. Николай фор дер Нонне и первый Генеральный план Баку.

5. Выпускники Петербургского института гражданских инженеров (3. Ахмедбеков, И. Гославский, И. Плошко, Н. Баев и др.) и их роль в формировании архитектурного облика Баку.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]