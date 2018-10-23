Рубль умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на существенное падение цен на нефть

Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на существенное падение котировок нефти.

Курс доллара США составил 65,32 руб./$1 в 16:00 мск, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,96 руб./EUR1, поднявшись на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,25 копейки - до 69,65 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 октября на 0,36 копейки, до 65,3101 руб./$1, и опустил курс евро на 51,18 копейки, до 74,8584 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях существенного падения цен на нефть и общего снижения к риску со стороны мировых инвесторов. Определенную поддержку котировкам нацвалюты оказывает налоговый период октября, основные выплаты в рамках которого приходятся на ближайшие дни.

Также участники рынка ждут заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России, которые состоятся в четверг и пятницу. Рынки ожидают, что регуляторы не станут менять ставки, причем относительно ЕЦБ рынки ждут, что он подтвердит намерение удерживать ставки на текущем уровне как минимум до конца лета 2019 года.

Цены на нефть перешли к резкому падению в ходе торгов во вторник после того, как представители Саудовской Аравии подтвердили свое намерение повысить нефтедобычу для балансировки рынка. Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск уменьшилась на 2,29% - до $78 за баррель. Котировки опустились до $78 за баррель впервые с 18 сентября. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,83% - до $68,09 за баррель.

В ходе форума Future Investment Initiative, стартовавшего в Эр-Рияде, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна готова увеличить добычу на 1-2 млн баррелей в сутки, чтобы не допустить дефицита топлива на рынке.

Участники рынка продолжают с опасением ждать вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября, которые могут резко сократить поставки нефти на мировой рынок.

Также рынок ждет публикации данных о запасах нефти в США в среду. По оценкам экспертов, товарные резервы этого топлива в Штатах на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, увеличение станет пятым подряд, чего не наблюдалось с марта 2017 года.

"Рубль демонстрирует уверенную динамику благодаря приближению пика налоговых платежей, который приходится на четверг. В то же время российский валютный рынок пока игнорирует факт снижения нефти. С учетом этого, а также с учетом сохраняющихся геополитических рисков потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, и по окончании налогового периода рубль может вернуться ближе к отметкам 66 руб./$1. В паре с евро российская валюта продолжает чувствовать себя комфортнее, так как риски, связанные с итальянским бюджетом, все еще оказывают давление на евро на глобальных площадках", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Мы ожидаем, что до проведения основных налоговых платежей доллар будет испытывать трудности с возвращением на уровни выше 65,5 руб./$1. Более того, в случае восстановления нефтяных котировок выше $80 за баррель мы не исключаем новых попыток рубля протестировать отметку в 65 руб./$1. В то же время на внутреннем рынке инвесторы, вероятно, предпочтут сохранять осторожность в ожидании итогов заседания Банка России в конце недели", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль - одна из немногих валют, которая "живет" в условиях профицита бюджета и положительного сальдо платежного баланса. Более того, последнее размещение ОФЗ на прошлой неделе прошло при троекратном превосходстве спроса. Соответственно, можно говорить о возвращении инвесторов в отечественные долговые бумаги. И, наконец, на текущей неделе рубль будет получать поддержку со стороны налогового периода", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Банк России провел во вторник, 23 октября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 1 трлн 938,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 16 октября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 893 млрд рублей (при лимите 2 трлн 160 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел размещения 14-го и 13-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 14-го выпуска на 27 млрд 153 млн рублей по цене отсечения 99,944% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 500 млрд рублей. Объем размещения облигаций 13-го выпуска составил 12 млрд 150 млн рублей по цене отсечения 99,967% от номинала, объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 448 млрд 521,5 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п - до 8,28% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 8,41% годовых.