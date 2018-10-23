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СНГ 23.10.2018 18:10

Российские контрсанкции коснутся сотен граждан Украины - Медведев

В списке лиц, которых коснутся специальные экономические меры РФ в отношении Украины, войдут сотни граждан этой страны, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Эти списки готовятся. Если говорить о физлицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, кого затронут российские ответные меры.

Он уточнил, что в этих списках "представители бизнеса и другие люди - это будет зависеть от усмотрения российской стороны, от тех предложений, которые сформулирует правительство".

Д.Медведев подчеркнул также, что "в список будут включены украинские компании, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются теми гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]