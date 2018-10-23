Российские контрсанкции коснутся сотен граждан Украины - Медведев

В списке лиц, которых коснутся специальные экономические меры РФ в отношении Украины, войдут сотни граждан этой страны, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Эти списки готовятся. Если говорить о физлицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, кого затронут российские ответные меры.
Он уточнил, что в этих списках "представители бизнеса и другие люди - это будет зависеть от усмотрения российской стороны, от тех предложений, которые сформулирует правительство".
Д.Медведев подчеркнул также, что "в список будут включены украинские компании, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются теми гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»