Harley-Davidson отзывает с рынка 238 тыс. мотоциклов

Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов, чтобы устранить проблемы с гидравлическим приводом сцепления.
Отзыв затрагивает мотоциклы Touring, Trike и CVO Touring 2017 и 2018 годов, а также некоторые модели Softail 2017 года, говорится в сообщении компании, опубликованном вскоре после обнародования ее отчетности за III квартал.
Затраты в связи с отзывом продукции с рынка составят $35 млн, которые будут проведены в отчетности за IV квартал.
Чистая прибыль Harley-Davidson в июле-сентябре подскочила до $113,86 млн, или $0,68 на акцию, с $68,21 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период 2017 года.
Скорректированная прибыль составила 78 центов в расчете на акцию. Консенсус-прогноз для этого показателя равнялся 53 центам на акцию.
Рост спроса на более дорогостоящие модели мотоциклов по всему миру компенсировал снижение продаж в количественном выражении в США.
В 2018 году Harley-Davidson рассчитывает продать от 231 тыс. до 236 тыс. мотоциклов, рентабельность по операционной прибыли составит от 9% до 10%.
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
ГААД получит 6,4 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральной части Азербайджана
В Азербайджане продлили сроки ареста 3 обвиняемых в беспорядках в Гяндже
Азербайджанская ASCO и колумбийская Columbia Shipmanagement планируют создать СП
Азербайджан намерен к 2030г увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 3,5 тыс. МВт
Более 70% товарооборота Германии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в церемонии открытия мечети Имама Хусейна
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев погибли около 90 человек - МЧС
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли более 60 человек – МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Состоялось заседание комитета по энергетике Caspian European Club
Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»