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Дальнее зарубежье 23.10.2018 18:48

Harley-Davidson отзывает с рынка 238 тыс. мотоциклов

Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает с рынка 238,3 тыс. мотоциклов, чтобы устранить проблемы с гидравлическим приводом сцепления.

Отзыв затрагивает мотоциклы Touring, Trike и CVO Touring 2017 и 2018 годов, а также некоторые модели Softail 2017 года, говорится в сообщении компании, опубликованном вскоре после обнародования ее отчетности за III квартал.

Затраты в связи с отзывом продукции с рынка составят $35 млн, которые будут проведены в отчетности за IV квартал.

Чистая прибыль Harley-Davidson в июле-сентябре подскочила до $113,86 млн, или $0,68 на акцию, с $68,21 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период 2017 года.

Скорректированная прибыль составила 78 центов в расчете на акцию. Консенсус-прогноз для этого показателя равнялся 53 центам на акцию.

Рост спроса на более дорогостоящие модели мотоциклов по всему миру компенсировал снижение продаж в количественном выражении в США.

В 2018 году Harley-Davidson рассчитывает продать от 231 тыс. до 236 тыс. мотоциклов, рентабельность по операционной прибыли составит от 9% до 10%.

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Тэги: США, HARLEY/DAVIDSON, ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]