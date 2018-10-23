В ЕАЭС надеются, что соглашение о ЗСТ с Ираном заработает с 2019 года

Соглашение Евразийского экономического союза с Ираном о зоне свободной торговли может вступить в силу с 2019 года, заявила член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.
"Соглашение с Ираном о ЗСТ было подписано в мае, и вступит в силу, как только будут завершены все ратификационные процедуры в парламентах пяти стран. Рассчитываем, что график до конца года будет выполнен. И с начала года можем ожидать полноценного вступления в силу соглашения с Ираном", - сказала В.Никишина на пресс-конференции по итогам форума "Евразийская неделя" в Ереване во вторник.
Она также отметила, что соглашение о ЗСТ с Вьетнамом уже дало положительные результаты. "За время практической работы самое главное достижение - это то, что те страхи, которые существовали у бизнеса, не оправдались. Были страхи, что это соглашение приведет к односторонним уступкам, мы откроем наш рынок, но не сможем воспользоваться никакими преимуществами. Но товарооборот вырос на 35%, причем вырос сбалансированно. Более того, экспорт во Вьетнам вырос на 40%, а импорт на 35%", - сказала В.Никишина.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»